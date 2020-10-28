В КГБ рассказали, что поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма. Фото: телеграм-канал СК

В Комитете государственной безопасности рассказали, что поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма. Об этом сообщили в БелТА.

- Ночью 28 октября неизвестные в Мозыре подожгли здание ГАИ. Данные дейтсвия были квалифицированы по части 1 статьи 289 УК – акт терроризма. Все материалы уголовного дела были переданы в КГБ по Гомельской области. Совместно с сотрудниками милиции ведется поиск лиц, которые были причастны к данному преступлению, - рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Напомним, что в Мозыре ночью неизвестный мужчина подошел к зданию ГАИ, разбил окно на первом этаже и забросил внутрь бутылку с горючей смесью. Один кабинет выгорел. Но никто не пострадал.

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