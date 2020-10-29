Генпрокурор заявил, что за время протестов возбуждено 657 уголовных дел

Генпрокурор дал обещание, что каждый из участников этих и иных похожих дел, «будет осужден и осужден на максимальные сроки лишения свободы», это потребуют гособвинители. Фото: belta.by

28 октября генеральный прокурор Андрей Швед в эфире программы «Понятная политика. Плюс» на телеканале "Беларусь-1" заявил, что к концу октября возбуждено 657 уголовных дел, которые связаны с протестами. А некоторые факты можно квалифицировать как терроризм, сообщает БелаПАН.

«То движение, которое нам преподносят как мирное, оно давно уже не мирное. По сути дела, идет война, которая особенно в последние несколько недель приобрела радикальные, крайне радикальные формы. По некоторым фактам, которые известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», - сказал он.

Как рассказал Швед, по фактам массовых беспорядков и совершения насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц на начало октября прокуратурой возбуждено более 400 уголовных дел. На середину месяца их было уже более 500.

«Сегодня речь идет о 657 уголовных делах. Рост за октябрь месяц, сами понимаете какой», - отметил генпрокурор.

Как считает генпрокурор, это указывает на неотвратимость наказания. «Правоохранительная система абсолютно адаптировалась к нынешним условиям, каждому факту если не дана, будет дана правовая оценка», - пригрозил Швед.

Уже около 200 человек признано обвиняемыми по этим делам. Около 70 дел направлено в суды, 9 уже рассмотрели. «По большинству из них лица осуждены к лишению свободы, и дальше такая практика будет продолжаться, она будет неукоснительна», - сказал он.

Генпрокурор дал обещание, что каждый из участников этих и иных похожих дел, «будет осужден, и осужден на максимальные сроки лишения свободы», это потребуют гособвинители.

Им усмотрена в происходящем радикализация протестов. «Первый шаг - мы жжем покрышки, дальше - бросаем "коктейли Молотова", а дальше смотрите, какие призывы: давайте убивать. Они уже потеряли чувство реальности, перешли эту грань, когда они не понимают, что их действия - по сути дела, террор, со всеми вытекающими отсюда последствиями и ответственностью», - заявляет Швед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Профсоюзный лидер: Активная фаза забастовок перерастает в формы «партизанской борьбы»

«Не знаю, какое будет продолжение, но можно говорить, что, скорее всего, все акции будут носить волнообразный характер. Это как спящий вулкан, который время от времени выбрасывает клубы пара и пепла», - сказал Александр Ярошук (подробности).