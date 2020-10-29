Лукашенко поздравил Эрдогана и народ Турции с национальным праздником - Днем Республики

Президент Беларуси пожелал своему турецкому коллеге крепкого здоровья и продуктивной работы на должности главы Турции, а её жителям - мира и благополучия Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, также весь турецкий народ с национальным праздником - Днем Республики. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

«Несмотря на ряд беспрецедентных вызовов и угроз, с которыми столкнулись наши страны на протяжении текущего года, у нас получилось сохранить и успешно поддерживать двустороннее сотрудничество в разных отраслях благодаря высокому уровню взаимного уважения и доверия», - отмечается в поздравительном листе.

Лукашенко высказал надежду, что партнерство наших стран, касательно политики, торгово-экономической и гуманитарной сфер и в дальнейшем будет развиваться стабильно и плодотворно в интересах народов обеих республик.

Президент Беларуси пожелал своему турецкому коллеге крепкого здоровья и продуктивной работы на должности главы Турции, а ее жителям - мира и благополучия.

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