Белорусские экспресс-тесты на коронавирус начали продавать в аптеках страны

Представители аптек говорят, что раскупаются тесты очень быстро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В белорусские аптеки поступил в продажу «Мульти Тест 010» для диагностирования инфекции COVID-19. Он выпускается в форме тест-полосок на коронавирусную инфекцию N1. Производитель теста - компания ООО «Мульти Лаб», Республика Беларусь.

По данным сайта tabletka.by, на утро 29 октября этот тест можно было приобрести в 161 аптеке Республики Беларусь. Цены на тесты различные: от BYN28,75 до BYN 33,54 в зависимости от аптеки.

Отпускают тест-полоски без рецепта врача.

На сайте сообщается, что информацию о наличии тестов в аптеках нужно уточнять дополнительно по телефонам. Представители аптек говорят, что раскупаются тесты очень быстро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Академик рассказал об устойчивости некоторых людей к заражению коронавирусом

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян уточнил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и ношением масок и перчаток (подробности).