Действовали на законных основаниях: глава МВД Караев высказался о действиях силовиков в квартире на Орловской

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Выступая в эфире телеканала «Беларусь-1» глава МВД Юрий Караев заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов, которые врывались в квартиры минчан на улице Орловской, не нарушили своими действиями действующие законы.

Он отметил, что часть людей, принимавших участие в акциях 25 октября, была «заряжена на драку». Однако когда их действия не увенчались успехом, они пошли дальше - решили забросать камнями РУВД Центрального района столицы, а также машины милиции.

- Тогда к ним применили спецсредства, всего лишь светошумовые гранаты, чтобы отогнать их и захватить их - тех, кто это делал, они же преступники, тридцать человек примерно. Они забежали в один дом, у них на плечах, естественно, вошли сотрудники органов.

Как подчеркнул Юрий Караев, действия силовиков находятся в строгом соответствии с действующим законодательством Беларуси.

- Я хочу напомнить, во-первых, по закону «Об органах внутренних дел» сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается человек, совершающий преступление. И второе, откуда мы знаем, они вошли в квартиры своих сторонников или просто ворвались к добропорядочным гражданам, которые ни сном ни духом. Мы это должны пресекать.

Глава правоохранительного ведомства также отметил, что задержанные в настоящее время уже дают показания.

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