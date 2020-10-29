«Все сотрудники в рабочее время находятся на рабочих местах»: главврач 6-й больницы Минска о ситуации в клинике

В последние дни ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом превышает 900 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

6-я городская больница Минска в настоящее время функционирует в штатном режиме, все медики находятся на своих рабочих местах. Об этом, как пишет БелТА, сообщил главный врач клиники Игорь Юркевич.

27 октября на некоторых интернет-ресурсах было размещено видео: якобы врачи 6-й больницы вышли на акцию поддержки бастующих. Однако в эфире телеканала СТВ (сюжет был показан в программе «Новости 24 часа») было сообщено, что данное видео - фейк: люди в белых халатах не являются врачами. В эфире государственного телеканала резюмировали: это были граждане, которые приехали на забор крови, переоделись и специально позировали с плакатами в руках.

Игорь Юркевич подчеркнул: «приоритетом для всех медработников, в том числе 6-й больницы, является пациент». Он отметил, что в 6-й больнице на лечении находится 361 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них 37 беременных женщин.

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