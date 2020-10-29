Латушко заявил, что готовятся санкционные списки преподавателей, ректоров и деканов, которые оказывают давление на студентов

Латушко заявил, что преподаватели, ректоры и деканы, которые оказывают давление на студентов, должны быть наказаны на внутригосударственном и международном уровнях Фото: Святослав ЗОРКИЙ

28 октября член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, экс-министр и дипломат Павел Латушко обратился в поддержку студентов.

«То, что происходит в эти дни, и то, с какой категоричностью и ненавистью власть стремится подавить вас, говорит об одном: она не заботится о гражданах Беларуси. Единственная цель - это месть и подавление. А значит, у нас с вами нет другого выхода - только идти до победы! Массовые отчисления - еще один выстрел властей в ногу самим себе», - сказал он.

«Вы будете восстановлены в вузах с приходом новой власти. Но уже сейчас вы можете воспользоваться стипендиальными зарубежными программами репрессированным студентам», - отметил Латушко.

Он добавляет, что преподаватели, ректоры и деканы, которые оказывают давление на студентов, должны быть наказаны на внутригосударственном и международном уровнях. «Прямо сейчас мы готовим расширенные санкционные списки, куда их имена будут включены», - сказал экс-министр.

В связи с этим он призвал студентов собирать и сохранять все доказательства репрессий. «В ближайшие дни мы откроем сбор этих данных, чтобы уже завтра эти люди, которые пошли на поводу у режима, ответили за свою жестокость. Никто из них не останется в системе образования», - заявил Латушко.

Напомним, 27 октября в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания Лукашенко, обращаясь к присутствующим заявил, что те студенты, «кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу - пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза».

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«То движение, которое нам преподносят как мирное, оно давно уже не мирное. По сути дела, идет война, которая особенно в последние несколько недель приобрела радикальные, крайне радикальные формы», - заявляет Швед (подробности).

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