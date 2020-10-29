Ничего не понятно, но очень интересно: в эфире «Беларусь-1» назвали количество задержанных в первые дни протестов

Фото: скриншот эфира "Беларусь 1"

В программе «Понятная политика ПЛЮС», которая выходит в эфире телеканала «Беларусь-1», была показана диаграмма - инфографика о структуре занятости и возрасте граждан, задержанных в первые дни протестов.

Исходя из озвученных цифр, можно заключить: 52% задержанных - безработные. Сотрудники коммерческих структур среди задержанных составляли 54%, работники государственных предприятий - 27%. Если суммировать процент задержанных по сферам занятости и прибавить к ним долю безработных, то выходит показатель, превышающий 100%.

Также в эфире было озвучено: возраст каждого второго задержанного участника первых протестных акций колеблется от 18 до 30 лет, а доля учащихся, студентов и несовершеннолетних почти совпадает - 4,6% и 4,5% соответственно.

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Генпрокурор Беларуси рассказал о числе возбужденных против участников протестных акций уголовных дел, а глава МВД подчеркнул: действия силовиков не противоречат действующим законодательным актам.