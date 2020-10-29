Задержан администратор сайта «Сильные Новости» Евгений Суворов

Евгений перестал выходить на связь 28 октября, после 23.00. Фото: gomel.today

28 октября после одиннадцати вечера редакции сайта «Сильные Новости» стало известно, что задержан сотрудник ресурса, администратор сайта Евгений Суворов.

На самом портале говорится, что подробности задержания, а также причины и обвинения редакции не известны.

В понедельник, 26 октября, на связь перестала выходить руководитель видеоотдела «Сильных Новостей» Надежда Пужинская.

Что с ней и где она, на данный момент редакции также не известно. Известно лишь, что ни в одном из РОВД, равно как в ИВС и СИЗО она не нашлась.

Напомним, 3 октября уже были задержаны главный редактор сайта Анна Якштас и ее муж Денис, который также работает в редакции. В их доме прошел обыск. Обыск был произведен и в редакции сайта.

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По материалам дела, Анна нарушила порядок проведения массовых мероприятий, «выдавая себя за аккредитованного журналиста» (подробности).