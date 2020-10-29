В автомобиле у россиянина нашли больше трех килограмм особо опасных психотропов

Фото: БелТА

22 октября сотрудники правоохранительных органов задержали в Россонском районе Витебской области гражданина России. У него в автомобиле были найдены и изъяты особо опасные психотропные вещества: мефедрон и альфа-PVP. Общая масса - более 3,2 кг. Об этом, как пишет БелТа, рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По ее словам, задержанный 32-летний мужчина в ходе допроса заявил следователям, что психотропы он намеревался реализовывать в Беларуси - распространять в виде закладок.

Теперь в отношении гражданина РФ, который взят под стражу, белорусскими правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот психотропных вещества в крупном размере.

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