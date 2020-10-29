Видеофакт. В Гомельском пригородном поезде мужчины подрались... из-за яиц

Пассажир положил пакет с куриными яйцами на сидение, тем самым дав понять, что место занято Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

27 октября вечером в одном из вагонов поезда Гомель - Куток пассажир положил пакет с куриными яйцами на сидение, тем самым дав понять, что занял место, сообщают «Сильные Новости», со ссылкой на группу в ВКонтакте «ЧП Гомель».

Второй мужчина в светлой куртке сделал ему замечание.

«Зачем ты свои яйца сюда вывалил? Здесь люди должны сидеть», - возмущенно сказал он, схватил пакет с яйцами и швырнул их.

После этого в вагоне началась потасовка. Люди попытались разнять драку, как видно на видео, подключилась даже кондуктор, через какое-то время это удалось.

Однако для сторон конфликт не был до конца исчерпан. Мужчины вышли на станции «Соколка» и продолжили уже там выяснять отношения. В результате потасовки салон поезда был испачкан.

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