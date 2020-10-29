Кадровые перестановки: Вакульчик больше не глава Совета безопасности Беларуси

У Валерия Вакульчика новая должность Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В близком к пресс-службе Александра Лукашенко телеграм-канале «Пул Первого" появилась лаконичная информация: «Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области».

Напомним, Валерий Вакульчик в свое время возглавлял различные силовые ведомства: в 2008 году он был назначен начальником Оперативно-аналитического центра при президенте, спустя три года возглавил только что созданный Следственный комитет, а в 2012-м получил новое назначение, став председателем КГБ Беларуси. На этой должности он проработал почти восемь лет: 3 сентября 2020 года его освободили от нее. Вакульчик был назначен государственным секретарем Совета безопасности РБ.

Кроме того, в названном телеграм-канале анонсировали "перестановки в силовом блоке, которых не ожидал никто! И три новых помощника!"

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