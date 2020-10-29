В Витебской области сканер и собака нашли 3,3 миллиона доз гашиша

Витебские таможенники поймали самую крупную за 10 лет партию гашиша. Фото: Витебская таможня.

668 килограммов гашиша нашли витебские таможенники в морском контейнере, который везли из Риги через пункт пропуска Урбаны на белорусско-литовской границе.

По документам в контейнере находились пестициды в бочках. Но когда после сработки системы управления рисками (это автоматика, которая подает сигнал, если предположительно через границу везут что-то запрещенное) контейнер просканировали, оказалось, что между бочками спрятано что-то еще. Отреагировала на содержимое и служебная собака, показав, что там находятся наркотические вещества. Когда контейнер вскрыли, оказалось, что между бочками с пестицидом стоят коробки со спрессованным веществом.

Коричневое вещество растительного происхождения отправили на экспертизу. Экспертам пришлось работать ночью, чтобы быстро установить, что это такое. Выяснилось, что через границу пытались перевезти гашиш.

- Всего на территорию ЕАЭС пытались незаконно ввезти 668 кг гашиша, - рассказали в пресс-службе Витебской таможни. - Это 3,3 миллиона доз. Общая стоимость такой партии на черном рынке составляет порядка 13,4 миллиона долларов США.

44-летний водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК РБ. Он может лишиться свободы на срок до десяти лет. Правоохранительные органы разбираются, кто еще причастен к незаконной перевозке наркотика.

За последние десять лет это самая крупная обнаруженная таможенными органами страны партия гашиша, уточнили на Витебской таможне.

Служебная собака отреагировала на содержимое упаковок однозначно, показав, что там наркотическое вещество. Фото: Витебская таможня.

Этого количества наокотика хватит на 3,3 миллиона доз. Фото: Витебская таможня.