Новым министром внутренних дел стал Иван Кубраков

29 октября Кубраков назначен министром внутренних дел. Фото: БелТА

В четверг, 29 октября, президент сделал несколько громких назначений. Юрий Караев, который был главой МВД до этого, отправлен в отставку. На его место назначен Иван Кубраков, бывший начальник столичной милиции. Караев стал помощником президента по Гродненской области.

Напомним, Юрий Караев занимал должность министра внутренних дел с 11 июня 2019 года. Накануне, 28 октября, в эфире "Беларусь-1" он говорил, что "в Беларуси самые мирные и толерантные милиционеры":

- Когда я задаю вопрос начальникам управления внутренних дел, почему сотрудника уже били, уже пытались отнять его оружие, душили, а он только тогда стал предупредительными вверх (стрелять. - Ред.). И только когда его почти убили - и то только по ногам. Я спрашиваю: почему так? Мне отвечают, что наши милиционеры не готовы убить своего сельчанина, своего земляка, жителя своего района.

По словам Караева, гуманность милиционеров может сыграть с ними злую шутку:

- До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твой жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты еще пытаешься их уговорить. Многочисленные примеры. Слава богу, что с ОМОНом боятся так поступать. Почему-то у граждан такое мнение, что с ОМОНом шутки плохи, а с обычными милиционерами можно побыдлоганить. Это будет пресекаться так же жестоко, как это делает ОМОН.

До Юрия Караева МВД возглавлял Игорь Шуневич. Он обратился к Лукашенко с рапортом об отставке в июне прошлого года.