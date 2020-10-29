Лукашенко снял замглавы МВД Беларуси Александра Барсукова

Бывший замминистра МВД и новый помощник по г. Минску Александр Барсуков Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Кадровые перестановки продолжаются: Александр Лукашенко отправил в отставку заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова.

У него теперь новая должность - помощник по городу Минску.

Утром 29 октября в телеграм-канале «Пул Первого» появилась информация о другом кадровом решении Александра Лукашенко: от должности государственного секретаря Совета безопасности отстранен Валерий Вакульчик. Новое место работы - помощник президента по Брестской области. С поста главы МВД уволен Юрий Караев, его направили помощником в Гродненскую область, которой с конца августа руководит бывший глава Минздрава Владимир Караник.

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