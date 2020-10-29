Баритон Большого театра Беларуси записал гимн "Магутны Божа". Фото: ilyasilchukov.com

Солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков спел гимн «Магутны Божа» и снял клип. Данная идея принадлежит баритону.

В самом начале клипа молитву читает актриса Юлия Шпилевская, а в главной роли снялся Павел Харланчук.

Корреспондент «КП» связался с певцом и задал ему несколько вопросов.

- Илья, почему вы выбрали именно гимн «Магутны Божа?»

- Этот гимн я слышал в детстве в исполнении церковного хора, в котором пели мои родители. Поэт Артур Витальевич Вольский (отец певца Лявона Вольского. - Ред.) всегда вставал при его исполнении с церковной скамьи, а за ним - и все верующие на богослужении. Это запомнилось. Год назад родилась идея сделать хорошую оркестровку этого гимна. А в августе стало очевидно, что нужен и клип.

- Сразу ли вы поняли, что главную роль в клипе должен сыграть Павел Харланчук?

- Очень хотелось проявить солидарность с ребятами из Купаловского: они - ДНК белорусов. К слову, с Павлом меня познакомил мой друг, режиссер моего первого клипа «Мова» Митя Семенов.

- Как долго проходили съемки клипа?

- Клип мы сняли на одном дыхании! Особая благодарность всей съемочной группе: вы -лучшие! И, конечно же, самому лучшему в мире хору, принявшему участие в съемках! Автор аранжировки - Талантливый Константин Яськов!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Бутэлек у рэквізіце столькі, што можна назваць тэатр алкагольным складам»: артист Павел Харланчук о телесюжете про Купаловский и сутках на Окрестина.

Актер рассказал, что может быть с театром, если больше ста человек уйдут, и высказался о сюжете, в котором показали пустые бутылки в мусорном ведре и разбросанные вещи. (подробности)