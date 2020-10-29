Уволенный глава МВД Беларуси Юрий Караев назначен помощником президента по Гродненской области

Юрий Караев возглавлял МВД с июня прошлого года. Фото: belta.by

Телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что министр внутренних дел Юрий Караев назначен помощником президента по Гродненской области. Вместо него на должность указом президента назначен Иван Кубраков. Напомним, Юрий Караев возглавлял МВД с июня прошлого года. До этого он был первым заместителем начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД.

Помощником президента по Брестской области назначен Валерий Вакульчик, по Минску -Александр Барсуков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новым министром внутренних дел стал Иван Кубраков

До этого он занимал должность начальника ГУВД Мингорисполкома (подробности).

Лукашенко снял замглавы МВД Беларуси Александра Барсукова

До этого своей должности лишился глава ведомства Юрий Караев (подробности).