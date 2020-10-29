Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 октября 2020 года: 984 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в телеграм-канале.

На 29 октября в стране зарегистрировано 96 529 случаев COVID-19. Прирост за сутки является рекордным за несколько последних месяцев - 984 человека. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 85 332 пациента (+642 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 973 человека. А за последние сутки умерли 4 пациента. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 2 миллиона 444 тысячи 162 теста.

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