Минчане задолжали за ЖКУ более 8,9 млн рублей

Задолженность некоторых граждан по срокам просрочки увеличилась до 3 месяцев, при этом идет снижение и с более длительными сроками Фото: Павел МАРТИНЧИК

На 1 октября этого года задолженность за жилищно-коммунальные услуги в столице Беларуси составила BYN8,932 млн рублей, сообщают Минск-Новости, ссылаясь на «Единый расчетно-справочный центр Минска».

Сумма долга в третьем квартале увеличилась более чем на BYN1 млн. Количество просроченных лицевых счетов за этот период выросло на BYN54 172 до BYN74 828.

Задолженность некоторых граждан по срокам просрочки увеличилась до 3 месяцев, при этом идет снижение и с более длительными сроками. Долги по оплате жилищно-коммунальных услуг от 3 месяцев до полугода есть у 3,9% счетов по итогам третьего квартала, что на 2,2 пункта меньше, чем по итогам последних шести месяцев. Долги от полугода до одного года имеются у 2,9% счетов (-0,3 п. п.), от одного до трех лет - по 2,3% (-0,6 п. п.), свыше трех лет - по 1% (-0,3 п. п.).

В общей сложности в Минске насчитывается 711 066 лицевых счетов по оплате ЖКУ.

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