Лукашенко: Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы... И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас

Лукашенко о ситуации в Польше: они хотели у нас мятеж устроить, а получили сами Фото: Павел МАРТИНЧИК

29 октября, принимая кадровые решения, Лукашенко прокомментировал обстановку у стран-соседей. В частности, в Польше, Литве и Украине, сообщает БелТА.

Президент акцентировал внимание на том, что все вышеперечисленные страны имеют проблемы во взаимоотношениях населения с властями, которые иногда перерастают в народные протесты. Более конкретно Лукашенко остановился на обстановке в Польше.

- Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, - сказал Александр Лукашенко. - Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось, - рассудил президент.

Помимо прочего, у соседской страны очень много экономических проблем. «Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли», - возмутился Лукашенко.

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«Уже сейчас вы можете воспользоваться стипендиальными зарубежными программами репрессированным студентам», - отметил он (подробности).