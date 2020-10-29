Лукашенко объяснил, почему назначил Кубракова на должность главы МВД

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Сегодня Александр Лукашенко произвел ряд кадровых перестановок: Валерий Вакульчик назначен помощником по Брестской области, Александр Барсуков – по Минску. Уже бывший министра МВД Юрий Караев - по Гродненской области.

В ходе совещания, Лукашенко, обращаясь к Наталье Качановой и к назначенному министром МВД Ивану Кубракову, пояснил почему остановил свой выбор на кандидатуре последнего.

- Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник ГУВД, которому ты точно не будешь мешать работать, потому что сам только что прошел этот уровень. С другой стороны, у тебя уже опыт. Если новому начальнику он понадобится, ты его передашь», - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Иван Кубраков хорошо знаком с Александром Барсуковым, назначенным 29 октября на должность помощника по Минску.

- У него задача работать в контакте, не мешая никому. Ты знаешь, он опытный, преданный делу человек. Сложится хороший такой кулак людей, которые хорошо понимают друг друга, - подчеркнул Лукашенко.

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