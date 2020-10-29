«Вплоть до вооружения»: Лукашенко считает, что деятельность летучих народных дружин надо усилить

По мнению Лукашенко, летучие отряды должны активнее участвовать в поддержании порядка на улицах городов Фото: Павел МАРТИНЧИК

На прошедшем 29 октября совещании Александр Лукашенко не только назначил Ивана Кубракова министром МВД, а занимавшего эту должность Юрия Караева отправил в Гродненскую область в статусе своего помощника, но и высказался относительно народных дружин по поддержанию общественного порядка и безопасности.

По словам Лукашенко, такие дружины уже созданы и работают, однако сегодня необходимо усилить их работу «вплоть до вооружения».

- Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись.

Лукашенко провел параллель с ситуацией в Кыргыстане: там, по его словам, народные дружины сыграли значимую роль.

- Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары, - сказал Лукашенко.

Что касается подобных дружин в Беларуси, то они, по словам Лукашенко, «должны встрепенуться и защищать».

- Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов», - цитирует БелТА Лукашенко.

По его мнению, в состав народных дружин целесообразно привлекать бывших военнослужащих

- Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю.

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