Валютные торги 29 октября: доллар и евро заметно подорожали

Белорусский рубль дешевеет относительно доллара и евро Фото: Надежда БУТОВИЧ

Торги, прошедшие 29 октября на Белорусской валютно-фондовой бирже, завершились ослаблением белорусского рубля и к доллару США, и к европейской валюте.

Евро прибавил 3,19 копейки и подорожал до 3,084 рубля (+ 1,05%)

Доллар подорожал на 2, 74 копейки: актуальный официальный курс - 2,6264 рубля (тоже +1, 05%).

Российский рубль, напротив, подешевел (-0,27%) на 0,91 копейки. Котировка - 3,3274 рубля за сотню российских.

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