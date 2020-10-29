Лукашенко: Если кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска, то не будет этого, пока я президент

Лукашенко заявил, что если кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска, то не будет этого. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 29 октября, назначил новых помощников по Брестской (Валерий Вакульчик) и Гродненской областям (экс-глава МВД Юрий Караев), а также по Минску (бывший замглавы МВД Александр Барсуков). Об этом сообщили в БелТА.

Лукашенко заявил, что если вдруг кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска, то этого не будет, пока он президент.

- Я смотрю, что кто-то сильно хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Но не будет этого, пока я президент. Мои полномочия и функции - защитить покой и мир белорусского народа. И так будет и впредь. И они должны знать об этом, - подчеркнул президент.

Лукашенко также рассказал о ситуации, которая произошла на митинге в воскресенье, 25 октября.

- Вы же посмотрите, что происходит. Вот сегодня я обзоры читаю: ах, Лукашенко команду выдал работать в воскресенье, 25 октября, в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Ну так послушайте, я на то и главнокомандующий. Я нарушил какой-нибудь закон? Это вообще-то мое дело. И не надо тут Караеву оправдываться. Он сказал в интервью вчера абсолютно правильно: как нужно было поступить сотрудникам милиции, когда участники митинга поперли, двери взламывали и в квартиры людей ринулись. Мы же были не в курсе, с какой целью они туда пришли. И поэтому мы сразу из худшего исходили. Мы семьи этих людей, куда ворвались, защищали, - заявил Лукашенко.

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