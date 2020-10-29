Поиски пропавшего под Минском парня завершились трагедией

Фото: ПСО "Ангел"

Александра Жука, молодого человека 1993 года рождения, последний раз видели 23 октября по месту жительства - в Клецке, ул. Привокзальная, 20А.

Около шести вечера он вышел из дома в неизвестном направлении, после чего пропал - больше мужчину никто не видел.

Сегодня ПСО «Ангел» опубликовал официальную информацию: мужчина найден погибшим.

Подробности и обстоятельства смерти Александра Жука не разглашаются.

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