Лукашенко о забастовке на «Гродно Азот»: А если вдруг не дай бог что случится - Гродно накроет полностью и погибнут тысячи людей

Лукашенко высказался о забастовках на "Гродно Азот". Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 29 октября, назначил новых помощников по Брестской и Гродненской областям, а также по Минску. Ими стали бывший глава Совета безопасности Валерий Вакульчик, экс-глава МВД Юрий Караев и бывший заместитель главы МВД Александр Барсуков. Об этом сообщили в БелТА.

На встрече глава государства отметил, что очень важно навести порядок в областях Беларуси.

- Вы, как люди военные, понимаете, насколько важно, чтобы был порядок в областях. И его нужно навести, - заявил Лукашенко.

Президент также акцентировал внимание на митингах, которые проходят по стране. И отметил, что в основном «шатаются» в Минске, но это не значит, что нужно в регионах расслабляться.

- Хоть и небольшие там эти несанкционированные акции - тысяча-две человек всего, но тем не менее. И особенно в Гродно. Это что же такое - призывают тут остановить предприятие «Гродно Азот» или забастовку там устроить. А если вдруг взрыв… А мы не должны забывать, что там высокотехнологичное опасное производство. И не дай бог что случится, а рядом же Гродно. Полностью его накроет. И роза ветров западная. Крутит этот ветер там, облако на Гродно разнесет - и тысячи людей погибнут. А с гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому я повторяю, что вопрос безопасности - важнейший вопрос, - подчеркнул глава государства.

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