МВД: Мужчина похитил государственный флаг с одной из поликлиник Минска и пошил бело-красно-белое полотно. Он задержан

В Минске задержали мужчину, который похитил государсвтенный флаг и пошил из материала бело-красно-белое полотно Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что был задержан 28-летний мужчина, который похитил с 1-й центральной районной поликлиники Минска государственный флаг и пошил из материала бело-красно-белое полотно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД смогли выйти на след 28-летнего мужчины, который похитил государственный флаг. Из материала он пошил себе бело-красно-белое полотно, которое планировал использовать на акциях протеста. Мужчина был задержан. Когда сотрудники милиции осматривали его квартиру, им удалось найти бело-красно-белое полотно длиной в семь метров. Также обнаружили различную протестную атрибутику и порванный государственный флаг. Удалось установить, что молодой человек неоднократно участвовал в сцепках и блокировал движение на дорогах, - рассказали в МВД.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа и ареста.

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