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Октябрь на излете: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 30 октября

Обещают не только облачность, но и туманы - объявлен желтый уровень опасности
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
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Через пару дней - последний месяц осени

Через пару дней - последний месяц осени

Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пятницу, 30 октября на большей части территории Беларуси будет преобладать облачная погода, пройдут дожди. В некоторых районах будет туманно - объявлен желтый уровень опасности. Ветер, как прогнозируют специалисты, будет южным, интенсивностью 5-10 м/c. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 7 до 13 градусов тепла. Ночной минимум - 4 градуса.

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