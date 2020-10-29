Октябрь на излете: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 30 октября

Через пару дней - последний месяц осени Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пятницу, 30 октября на большей части территории Беларуси будет преобладать облачная погода, пройдут дожди. В некоторых районах будет туманно - объявлен желтый уровень опасности. Ветер, как прогнозируют специалисты, будет южным, интенсивностью 5-10 м/c. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 7 до 13 градусов тепла. Ночной минимум - 4 градуса.

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В эфире «Беларусь 1» назвали количество задержанных в первые дни протеста, а также проценты - долю безработных, работников частных компаний и госпредприятий. Но зрители заметили - цифры не сходятся (про эту ситуацию - здесь)