Лукашенко: Когда мне начинают говорить, что врач где-то развернул коллаборационистское знамя, мне сразу становится плохо

Лукашенко высказался об акциях в театрах Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко в четверг, 29 октября, назначил новых помощников по Брестской и Гродненской областям, а также по Минску. Ими стали бывший глава Совета безопасности Валерий Вакульчик, экс-глава МВД Юрий Караев и бывший заместитель главы МВД Александр Барсуков. Об этом сообщили в БелТА.

Президент высказался на встрече с новыми помощниками и об акциях в театрах.

- Вот люди оперу пришли послушать, спектакль посмотреть, а эти протестующие заранее скупили билеты, сделали снимок и все разбежались. Надо тем, кто отвечает за безопасность в учреждениях культуры, принимать меры какие-то. Чем они там до этого занимались? Почему не видели происходящего? Ну, а когда увидели, что они сделали? Какие приняли меры. Правильно, никаких, - заявил Лукашенко.

Глава государства также призвал защищать трудовые коллективы.

- Нам нужно это делать. Это и Бреста касается, и Гродно. Говорят, что на «Гродно Азоте» под сотню человек вышло. А когда начали разбираться, то выяснилось, что там же столько пришлых со стороны. Нам надо защитить рабочих, которые заинтересованы в работе. И это не только их касается, но и учителей, и врачей, и других. А все те, кто не хочет работать, а демонстрировать хочет… Я уже говорил, что пусть идут на улицу, мы там с ними будем разбираться, - подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, в Беларуси сейчас тяжелейшая ситуация.

- Нам лечить людей нужно. Помимо коронавируса, у нас же и другие заболевания респираторные есть. Сезон уже начался. И когда мне начинают говорить, что врач где-то развернул коллаборационистское знамя, мне сразу становится плохо. И я не буду об учителях уже говорить. Я уже, правда, в последнее время не слышу, - подытожил Лукашенко.

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Он также добавил, что «функции и полномочия президента - защитить мир и покой белорусских граждан». (подробности)