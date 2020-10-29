Лукашенко: В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, которые получены за границей

Лукашенко заявил, что будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 29 октября, назначил новых помощников по Брестской и Гродненской областям, а также по Минску. Ими стали бывший глава Совета безопасности Валерий Вакульчик, экс-глава МВД Юрий Караев и бывший заместитель главы МВД Александр Барсуков. Он высказался о ситуации, которая сложилась в некоторых студенческих коллективах и призвал обеспечить безопасность, а также дать возможность учиться спокойно тем, кто этого хочет. Об этом сообщает БелТА.

- На сегодняшний день очень важный вопрос – безопасность студентов. Мы все говорим сейчас: вот, эти студенты, такие-сякие. Но мы же должны понимать, что есть там человек 10-15, а остальные-то нормальные. Мы же и сами студентами были. Пошел один, следом и другие идут. Ну а как остаться. Начнут штрейкбрехерами обзывать, предателями, отщепенцами. Поэтому они и идут толпой, - пояснил Лукашенко.

Он также на оставил без внимания желание некоторых из студентов уехать за границу и учиться там.

- Хочет там кто-то поехать и учиться за границей. Там же литовцы, поляки и другие об этом объявляют. Да не вопрос. Мы уже завтра всем выпишем билеты, и пускай едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Но поверьте, что в Литве, Польше, Чехии людей, которые умеют разговариваться на английском или немецком, уже предостаточно. И кого они оставят там? Ну одного или двух человек. И то, это будут математики, физики талантливые. И если они думают учиться там, то им быстро мозги промоют. Это уже поляки делают с ребятами нашими, которые учатся там. Они нам потом подкинут их как пятую колонну. Но могу заверить уже, что не будет этого, - заявил президент.

Лукашенко добавил, что он уже поручил правительству принять меры о непризнании дипломов, которые были получены за границей.

- Уже в самое ближайшее время данные меры будут приняты. Если государство дало возможность студентам получить образование, то идите и учитесь. Но я повторяю еще раз: мы обязаны обеспечить безопасность студентов, у которых есть желание учиться. Я знаю, что их 95% и даже больше. Также безопасность надо обеспечить ректорам, руководству заведений и преподавателям, - заявил глава государства.

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