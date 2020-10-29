Границы внезапно закрыли, и белорусы не могут вернуться домой. В чем причина?

Границы закрылись и белорусы не могут вернуться домой Фото: Оксана БРОВАЧ

Во второй половине дня в четверг, 29 октября, стало известно, что границы с Литвой закрылась и белорусы не могут вернуться домой. На данный момент неизвестно, что инициировал решение о закрытии границ.

В Госпогранкомитете порталу onliner.by подтвердили информацию о закрытии границы с Литвой и уточнили, что данное решение было принято из-за ситуации с коронавирусом.

Ситуация в Каменном логе на въезд в Беларусь. Фото: ГТК

- На данный момент граница закрыта. Для многих данная информация была очень неожиданной. И для нас в том числе. Не нужно переживать, это не военное положение. Граница закрыта из-за ситуации с коронавирусом. Мне сложно сказать, какая именно сторона выступила инициатором данного решения, - рассказал оперативный дежурный одного из пунктов пропуска Гродненской погранслужбы.

На данный момент также неизвестно, сколько по времени продлится ограничение на въезд.

Подобная ситуация складывается и на границе с Польшей.

Граница с Польшей также закрыта на въезд. Фото: ГТК

На границе с Латвией пограничники предупреждают людей о том, что выехать из Беларуси они смогут, а вот вернуться назад – нет. Пункты пропуска работают только на выезд. Об этом сообщает портал tut.by.

Есть проблемы с въездом и из Украины. Из Беларуси машины выезжают, но в страну въезд закрыт. Пограничники пояснили, что это связано с карантинными мероприятиями, но какими именного – неизвестно.

Среди застрявших на границе с Украиной и экс-кандидат в президенты Сергей Черечень. Он пытается выяснить, что происходит, но ответа нет. Сергей говорит о том, что люди пытаются попасть на родину.

В Национальном аэропорту Минск говорят о том, что им ничего не известно о подобных ограничениях. В Государственном таможенном комитете также не в курсе ситуации с закрытыми границами.