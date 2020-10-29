Лукашенко: Закрыть границу – это не сделать ее железным занавесом, это не нужно, но вы же видите, что нам вызов бросили

Лукашенко заявил, что граница - зона дружбы народов, но Беларуси брошен вызов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко в четверг, 29 октября, назначил новых помощников по Брестской и Гродненской областям, а также по Минску. Ими стали бывший глава Совета безопасности Валерий Вакульчик, экс-глава МВД Юрий Караев и бывший заместитель главы МВД Александр Барсуков.

Лукашенко затронул вопросы, которые касаются и пограничной безопасности. Об этом сообщили в БелТА.

- Мне не хотелось бы публично говорить о том, какие именно мероприятия мы проводим и собираемся проводить на границе. Мне там нужны военные люди. Валерию Павловичу (Вакульчик – Ред.) будет проще, ведь он раньше занимался границей. Но я уверен, что и с Юрием Хаджимуратовичем (Караев – Ред.) опытом поделятся. У него же опыты больше в вопросах безопасности и наведению порядка. А у Вакульчика работа более тонкая. Они найдут общий язык. Они же вместе работали, - отметил Лукашенко.

Он добавил, что в сферу ответственности новых помощников будут входить и мероприятия на границе.

- Нам еще раз надо посмотреть. Да, мы уже многое сделали, когда я говорил, что мы должны закрыть границу. Но закрыть границу – это же не сделать ее железным занавесом. Ну никому это не нужно. Граница – зона дружбы народов. Но вы все видите, что они бросили нам вызов. И как же здесь дружба. Но народы ни в чем не виноваты. Мы были всегда надежным заслоном для литовцев, поляков, латышей и даже украинцев. Мы никого не пропускали и ничего. Но что им еще нужно от нас, - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко заострил свое внимание и на ситуации с коронавирусом.

- Ну все же видят, какая вспышка сейчас бешеная произошла в Европе. И в Беларуси уже рост зафиксирован под тысячу случаев в сутки. Но слава богу, что нет роста бешеного пневмоний. Но нельзя расслабляться, - подчеркнул Лукашенко.

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