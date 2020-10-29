Госпогранкомитет: «Беларусь ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины через наземные пункты пропуска»

В Госпогранкомитете пояснили причину, по которой закрылись границы Фото: Оксана БРОВАЧ

В Государственном пограничном комитете Беларуси пояснили причину внезапного закрытия границ. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины через наземные пункты пропуска. Данное решение было вызвано ситуацией с коронавирусом. Вместе с тем, под ограничения не попадают сотрудники диппредставительств и консульских учреждений, водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки, а также члены поездных и локомотивных бригад международного сообщения, - пояснили в ГПК.

В ведомстве также добавили, что в пункты пропуска, которые находятся в Национальном аэропорту Минск, продолжают свою работу без данных ограничений.

Напомним, что в четверг, 29 октября, стало известно о внезапном закрытии границ. Белорусы не могут вернуться домой.

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Лукашенко: Закрыть границу – это не сделать ее железным занавесом, это не нужно, но вы же видите, что нам вызов бросили.

Он добавил, что «граница – это зона дружбы народов, но нам брошен вызов». (подробности)