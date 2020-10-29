Адвокат рассказал, что у Виталия Шклярова в США ухудшилось здоровье и он повторно заболел коронавирусом

У Шклярова в Америке ухудшилось здоровье и он повторно заболел коронавирусом. Фото: "Беларуская праўда"

Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский рассказал, что у его подзащитного ухудшилось здоровье и он повторно заболел коронавирусом.

- Шкляров на данный момент находится в госпитале в Вашингтоне. Его туда привезли сразу по прибытию. Ближайшую неделю он будет находится на лечении. Виталий повторно заразился коронавирусом. Я хочу напомнить, что он, когда находился в СИЗО КГБ, успел им переболеть. Шклярову проводят обследование и лечат сердце. Проблемы с ним у него начались после того, как он переболел в СИЗО коронавирусом, - рассказал Гашинский порталу tut.by.

Напомним, что в субботу, 10 октября, в СИЗО КГБ приезжал Александр Лукашенко. На встрече с ним присутствовал и Виталий Шкляров.

24 октября Александру Лукашенко позвонил Госсекретарь США Майк Помпео, который попросил освободить Шклярова.

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