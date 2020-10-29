Уже точно: Лукашенко подписал распоряжение о подготовке шестого Всебелорусского народного собрания

Алексанлр Лукашенко готовится к Всебелорусскому собранию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лукашенко подписал это распоряжение 29 октября. Оргкомитет возглавит премьер-министр Роман Головченко. В распоряжении есть поручения облисполкомам и Минскому горисполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.

Так, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в организационный комитет до 20 ноября, сообщает belta.by.

Как уже писала "Комсомолка", Всебелорусское собрание запланировали на январь-февраль следующего года.

Напомним, Всебелорусское собрание проходит раз в пять лет. В декабре 2010 года президент выступал перед Всебелорусским собранием более трех часов. Тогда белорусам обещали красивую зарплату в тысячу долларов к концу 2015 года.