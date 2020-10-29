Минсктранс приостанавливает выполнение международных рейсов с 29 октября. Фото: БелТА

В Минсктрансе рассказали, что рейсы по международным маршрутам временно приостановлены. Данное решение связано с ограничением на въезд из Литвы, Латвии, Украины и Польши на территорию Беларуси с 19.00 29 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что в Госпогранкомитете пояснили причину, по которой были закрыты границы. Она связана с эпидемиологической ситуацией в странах-соседках.

- Но есть и исключения. Под данные ограничения не попадают сотрудники диппредставительств и консульских учреждений, водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки, а также члены поездных и локомотивных бригад международного сообщения, - добавили в ГПК.

При этом пункты пропуска, которые находятся в Национальном аэропорту Минск, продолжают свою работу без данных ограничений.

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