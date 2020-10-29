Глава МИД Литвы — о закрытии границ: Не думаю, что ситуация с коронавирусом могла быть важнейшей причиной

В Литве усомнились, что Беларусь закрыла границу из-за ситуации с COVID-19. Фото: Delfi.lt

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал ситуацию в Беларуси с закрытием границ. На его взгляд, ситуация с коронавирусом вряд ли могла стать важнейшей причиной.

- По дипломатическим каналам нам никакой информации и никаких предупреждение об этом не поступало. По имеющейся неофициальной информации, закрытие границы связано с ситуацией с коронавирусом. Но я не думаю, что ситуация с COVID-19 действительно могла стать важнейшей причиной, - рассказал Линкявичюс в эфире национального радио LRT.

Глава МИД Литвы добавил, пересекать границу запрещено не только литовцам, но и белорусским гражданам.

- При этом, если я не путаю, грузовые машины через границу все же пропускают, - отметил Линкявичюс.

Напомним, что Беларусь в четверг, 29 октября, временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска с Литвой, Латвией, Украиной и Польшей.

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