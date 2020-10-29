Правозащитники: несовершеннолетних студентов избили силовики

В Минске на этой неделе прошли задержания студентов. Фото: кадр "Белсата".

Пять 17-летних студентов минского университета были задержаны 27 октября после акции солидарности. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Вясна". Четверо измолодых людей были сильно избиты силовиками в милицейском автобусе. Уже потом в больнице им диагностировали сотрясение головного мозга, а некоторым - ЧМТ, перелом носа. На студентов составлены протоколы по двум статьям: участие в несанкционированноммассовом мероприятии и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

По словам одного из избитых студентов, силовики били их кулаками, унижали, обливали водой, угрожали распылить перцовый газ.

Напомним, на этой неделе отчислили студентов БГМУ, БГУКИ, БНТУ, БГУИР и в других учебных заведениях.

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