Дмитрий Мезенцев заявил, что танки НАТО нацелены на Беларусь и Союзное государство

Мезенцев убеждён, что массовые протесты в Беларуси направлены против Союзного государства Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

29 октября вечером в эфире телеканала ОНТ в программе «Марков. Ничего личного» посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что «сегодня танки нацелены на Беларусь, Союзное государство, у ближайшей границы Беларуси. Сегодня в Балтийских странах - куда мы, ленинградские ребята, ездили с удовольствием в выходные, на каникулы, встречались с нашими сверстниками, кто с нами учился из Прибалтийских республик, мы видим контингент войск НАТО. Коварное решение выдвигать НАТО к границам России».

Посол считает, что «сегодня мы видим маргинализацию международного диалога, пренебрежение не просто данным словом, а нормами международного права». «Такого масштаба пренебрежение, что это есть невероятная угроза безопасности нашей страны, Российской Федерации и ближайших союзников», - отметил Мезенцев.

Он убежден, что массовые протесты в Беларуси направлены против Союзного государства. «Поддержка Беларуси и 9,5-миллионного народа (со стороны Российской Федерации. - Ред.), в экономическом плане, в гуманитарном, в союзническом, обеспечивая безопасность внешних границ, а значит, внутренней жизни… Потому что сегодня раскачивание - это в том числе попытка взлома безопасности, в том числе антитеррористической безопасности, единого Союзного государства», - полагает посол России в Беларуси.

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