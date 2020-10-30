Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов

ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 45 миллионов, проинформировал университет Джонса Хопкинса, который собирает все данные федеральных и местных властей, СМИ и прочих открытых источников.

Как показывают последние данные, собранные университетом, количество случаев заражения COVID-19 во всем мире достигло 45 018 354 человека. Скончались 1 181 027 заболевших коронавирусом.

Касательно Беларуси, последние данные, представленные Министерством здравоохранения, показывают суточный рекорд за весь период пандемии. За сутки учреждения здравоохранения зарегистрировали 984 новых случая COVID-19. Всего же в стране на 29 октября зарегистрировано 96 529 инфицированных коронавирусом.

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