Погода на 30 октября: дожди, туман и облачно

В Беларуси золотая осенняя пора. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В эту пятницу, 30 октября, будет облачная погода. На большей части страны дожди. Местами сохранится туман. Столбик термометра покажет от +7 до +13. В Минске временами небольшой дождь. Утром местами туман, днем - слабый туман. Температура воздуха в столице утром и днем от +8 до +10, вечером от +6 до +8, сообщает pogoda.by.

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