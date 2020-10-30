Госпогранкомитет сообщил, что граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в нашу страну

Также ограничениям не подверглись сотрудники различных структур Фото: Оксана БРОВАЧ

Через государственную границу на въезд в страну граждан Беларуси пропускают. Про это БелТА рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

«Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. По остальным категориям граждан принимаются частные решения в каждом конкретном случае. Так сейчас выглядит ситуация на границе», - сообщил он.

Как мы сообщали ранее, 29 октября внезапно закрыли границы, и у многих белорусов возникли проблемы с возвращением домой. Позже стало известно, что это связано со сложившейся эпидемической обстановкой в Латвии, Литве, Польше и Украине.

Ограничениям не подверглись сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в Национальном аэропорту "Минск" работает без вышеуказанных ограничений.