Задержана жена Дмитрия Войтюшкевича: женщина сейчас на Окрестина

Галина Казимировская была задержана 29 октября. Фото: Соцсети

Задержана жена музыканта Дмитрия Войтюшкевича Галина Казимировская. Как сообщает правозащитный центр "Вясна", Галину задержали возле машины в Острошицком городке.

Галине Казимировской 40 лет, она руководитель хора Concordia. Дома у нее остались несовершеннолетние дети.

Как сообщает телеграм-канал Белорусского фонда культурной солидарности, неизвестные приехали на бусе и арестовали ее на работе. Она находится на Окрестина.

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