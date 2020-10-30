Александр Лукашенко назначил нового начальника минской милиции

Михаил Гриб - новый начальник Минской милиции. Фото: belta.by

30 октября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении нового начальника минской милиции. Им стал бывший начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб.

Предыдущий глава ведомства Иван Кубраков, также возглавлял Управление Витебской области. Сейчас он новый глава МВД Беларуси.

Что же известно о новом начальнике? Как сообщили в МВД, Михаил Гриб родился 29 июля 1980 года в столице Беларуси. У него дипломы Академии МВД и Академии управления при президенте Республики Беларусь. С 1999 года работал участковым инспектором Центрального РОВД Минска. Спустя семь лет с должности заместителя начальника отдела Охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел районного управления его перевели в Минское РУВД заместителем начальника МОБиСМ. В 2007-м Гриб возглавляет общественную безопасность в должности заместителя начальника РУВД. Работал также заместителем начальника МОБ УВД Минской области - начальником управления охраны правопорядка и профилактики.

В 2011 - 2017 годах - замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД - начальник управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу. С мая 2017-го работал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома - начальником милиции общественной безопасности. В конце мая прошлого года назначен на должность начальника УВД Витебского облисполкома.

Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней.