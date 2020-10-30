30 октября из Окрестина выходит журналистка Дарья Спевак

Журналистов регулярно задерживают на акциях протеста, а некоторых и судят. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В эту пятницу, 30 октября, из Окрестина выходит журналистка портала Онлайнер Дарья Спевак.

Она отсидела 13 суток и должна выйти в полвторого дня.

Напомним, во время работы на "Студенческом марше" задержали и «доставили в отделение для проверки документов» Дарью Спевак из портала Onliner, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которые работают на TUT.BY и БелаПАН. В отношении них начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). В итоге Дарью признали виновной по двум статьям. Под арестом Дарья пробыла 13 суток.

Как мы писали, за этот год белорусские журналисты уже отсидели в сумме 500 суток ареста.

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