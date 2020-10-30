Минздрав: добровольцы, испытывающие российскую вакцину от коронавируса, чувствуют себя удовлетворительно

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Минздрав Беларуси заявил, что все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно. Через 21 день они получат второй компонент препарата. Об этом ведомство сообщило у себя в телеграм-канале. Всего вакцинировано 100 человек.

В исследованиях участвуют минские поликлиники №4, 5, 14, 28. Все добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.

Напомним, по данным Минздрава, в последнее время увеличилось число заболевших коронавирусом. Специалисты советуют не пренебрегать защитными масками.

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