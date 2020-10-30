Учеными обнаружен новый вариант коронавируса, который возник в Европе

В статье отмечается, что этот вариант COVID-19 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе с весьма быстрыми темпами Фото: Павел МАРТИНЧИК

Исследователи из международной группы Испании и Швейцарии сообщили, что вид коронавируса, который они выявили впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился по Европе и теперь стал одной из причин большинства новых случаев болезни. Про это сообщает портал medrxiv.

В журнале описывается, что данный вид COVID-19 был обнаружен в июне в Испании. После этого за пределами государства он начал проявляться очень часто: в Швейцарии (40%), Ирландии (60%) и Великобритании (более восьми из десяти случаев). Кроме того, его образцы обнаружились в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции, Гонконге и Новой Зеландии. В статье отмечается, что этот вариант COVID-19 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе весьма быстрыми темпами. Сейчас ученые выясняют, имеются ли у 20A.EU1 определенные мутации в спайковом белке, который коронавирус использует для проникновения в клетки человека.

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