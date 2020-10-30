Александр Лукашенко раздал генеральские погоны

В последнее время Александр Лукашенко часто перетасовывает руководителей на разных уровнях. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко 30 октября 2020 года вручил генеральские погоны генерал-лейтенанта милиции новому министру Ивану Кубракову, Юрию Караеву и Александру Барсукову. Михаилу Грибу достались погоны генерал-майора милиции.

Напомним, накануне Лукашенко провел ряд кадровых назначений среди представителей силовых ведомств. Был назначен новый министр внутренних дел в лице бывшего начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова. По словам Лукашенко, повышение Кубраков получил именно благодаря его работе в Минске. Было предложено около десятка кандидатур на пост главы МВД. «Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме […] С другой стороны, у тебя уже опыт. Если новому начальнику (ГУВД. - Ред.) он понадобится, ты его передашь», - сказал Лукашенко.