Студенты МГЛУ: из университета отчислили 15 студентов

Студенты и преподаватели МГЛУ выходят на акции протеста против насилия уже около двух месяцев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пятницу, 30 октября, студенты и преподаватели собрались в фойе, чтобы выразить солидарность с уволенными и отчисленными из университета. Судя по фото, пришло не менее сотни человек. Как сообщают учащиеся, из университета уже отчислили 15 студентов и некоторых преподавателей, которые объявили забастовку. Также сообщается, что некоторым студентам вузов при отчислении сразу выдают повестку в военкомат.

К слову, встреча с ректором анонсирована на субботу, 31 октября. В официальном телеграм-канале МГЛУ сообщается, что 31 октября недавно назначенный ректор университета Наталья Лаптева «будет рада встретиться с представителями каждого курса всех факультетов! Если мы все заинтересованы в диалоге, диалог обязательно получится!»

Напомним, за участие в акциях протестов стали отчислять студентов и увольнять преподавателей вуза. Предыдущий ректор в лице Натальи Барановой в сентябре обещал, что «за политические взгляды никого отчислять не будут». На ее место назначили нового ректора.

КСТАТИ

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- На этой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного давления на студентов и преподавателей вузов Беларуси. Их подвергают репрессиям за реализацию своих гражданских и академических прав. Более 300 студентам грозит отчисление, а преподавателям приходится уходить за несогласие с такой политикой, - говорится в ее телеграм-канале.