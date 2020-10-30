Замдиректора фирмы обманом завладел кабелем длиной в 600 км

Подозреваемый на иждивении имеет шесть детей. Ранее он был судим за хулиганство. Фото; mvd.gov.by

В МВД сообщили, что весной к одному из бизнесменов с предложением купить фирму обратился 36-летний житель Минщины. При этом покупатель поставил обязательное условие договора купли-продажи, что продавец сперва должен будет назначить того на должность заместителя руководителя организации. По словам покупателя - это для того, чтобы установить «нужные связи» для развития бизнеса. Продавец дал согласие.

Спустя некоторое время новый зам воспользовался своим служебным положением в личных целях. Он сделал фиктивную доверенность, поставил на ней печать организации и заключил с предприятием по производству кабелей договор на отгрузку 600 километров провода.

Соглашением предусматривалась отсрочка платежа и невнесение первого взноса. А главное - товар должны был быть отгружен в частное домовладение под Минском, где, собственно, живет заместитель.

Заполучив кабель, он продавал его по сниженным ценам через интернет и платил им же по долгам. Некоторую часть суммы он вернул поставщику. Однако по итогу общая сумма долга составила более BYN700 тысяч.

Коммерсант был вычислен оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями, а следователями дана правовая оценка его действиям. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Подозреваемый на иждивении имеет шестерых детей. Ранее он был судим за хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. В Гомельском пригородном поезде мужчины подрались... из-за яиц

Инцидент произошел в одном из вагонов поезда Гомель - Куток (подробности).